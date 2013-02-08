Белорус за $1 тыс. заказал поджог автомобиля собственного сына

Новости Беларуси. $1000 – столько заплатил житель Орши за поджог автомобиля собственного сына. Исполнитель заказа приехал в Шклов к дому, где была припаркована машина, облил ее бензином, поджог и скрылся с места преступления. Благо, хозяин авто обнаружил возгорание и во время сумел потушить пожар.

Суд Шкловского района наказал заказчика и его сообщника лишением свободы сроком на три с половиной года каждому.



Напомним, в декабре минувшего года заказное убийство 45-летнего предпринимателя и его 73-летней матери было раскрыто в Гомеле. По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний сын коммерсанта и его товарищ. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства двух лиц.

В горящем доме обнаружены тела предпринимателя, занимавшегося прокатом автомобилей и его матери. По предварительной версии, пожар произошел после того, как потерпевших убили. Сын предпринимателя, проживавший в Брянской области, заказал убийство отца своему другу из Гомеля. За выполнение «просьбы» молодой человек пообещал несколько тысяч долларов. Очевидно, основным мотивом совершения преступления стала корысть: молодой человек обижался на отца за то, что тот мало дает ему денег.