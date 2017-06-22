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Белорус утонул на курорте в Аликанте

22 июня 2017 13:58
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Новости Беларуси. Трагическое сообщение пришло из Испании. На курорте в Аликанте утонул гражданин Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус утонул на курорте в Аликанте-1

40-летний сотрудник МВД отдыхал на море с семьей. Неожиданно детей минчанина стало затягивать течением. Родители бросились им на помощь. Супруга выплыла, а мужчина не смог. Буквально через несколько минут спасатели вытащили его на берег. 20 минут мужчину пытались реанимировать, однако он скончался.

Помощь семье погибшего оказывает посольство нашей страны в Испании.

Вскрытие показало, что белорус был трезв. Подробности трагедии здесь

# происшествия # Фотофакт # Гибель туристов

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