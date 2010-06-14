Банду грабителей фур задержали в Гомельской области

Преступники промышляли на трассе Брест-Гомель и вскрывали большегрузы прямо на ходу.

Четверо оказались жителями Украины, ещё один - белорус. Злоумышленники орудовали с конца 2009-го, излюбленный участок - от Калинковичей до Гомеля. Особенно их привлекала молочная и рыбная продукция белорусских предприятий. Награбленное сбывали за полцены на рынках Гомеля. Где и попались с поличным.

К слову, главарь банды за подобное преступление уже отсидел за решеткой 9 лет. Сейчас четверо из пятерки любителей чужого добра арестованы. Одному удалось скрыться на территории Украины, он объявлен в розыск.