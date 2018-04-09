В Могилёве 14-летняя девочка на скутере врезалась в световую опору. Пострадали два человека

Как сообщает УГАИ МВД, 14-летняя девочка без мотошлема ехала на незарегистрированном скутере Stels Stag2. На закруглении дороги вправо транспортное средство выехало на обочину, где наехало на световую опору.

Новости Беларуси. В Могилёве 8 апреля в 17:25 несовершеннолетняя жительница агрогородка Романовичи врезалась в столб.

Несовершеннолетнюю доставили в реанимацию. В ДТП также пострадала 18-летняя пассажирка (на ней был надет мотошлем). Девушку госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Весной 2018 года в Пружанском районе мотоцикл Yamaha выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.