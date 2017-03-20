Прямой эфир

Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель

20 марта 2017 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости  Беларуси. В Заславле произошла авария с участием молодого человека, который не имел права управления – правда, мото-транспортом. К тому же водитель двухколесного был без мото-шлема и нетрезвым.

Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель-1

Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель-3

А сам мотоцикл – без регистрационного знака.

Водителю мотоцикла на равнозначном перекрестке не уступил дорогу легковой автомобиль. В результате мотоциклисту потребовалась госпитализация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»
20 марта 2017 14:32

Кадры с места событий: попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска «Александровка»

На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля
20 марта 2017 14:03

На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля

В районе пункта пропуска «Александровка» Jeep с оружием предпринял попытку прорыва через госграницу
20 марта 2017 13:20

В районе пункта пропуска «Александровка» Jeep с оружием предпринял попытку прорыва через госграницу