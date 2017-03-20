Авария в Заславле: легковушка не уступила дорогу мотоциклу, за рулем которого был пьяный водитель

Новости Беларуси. В Заславле произошла авария с участием молодого человека, который не имел права управления – правда, мото-транспортом. К тому же водитель двухколесного был без мото-шлема и нетрезвым.
Новости Беларуси. В Заславле произошла авария с участием молодого человека, который не имел права управления – правда, мото-транспортом. К тому же водитель двухколесного был без мото-шлема и нетрезвым.
А сам мотоцикл – без регистрационного знака.
Водителю мотоцикла на равнозначном перекрестке не уступил дорогу легковой автомобиль. В результате мотоциклисту потребовалась госпитализация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.