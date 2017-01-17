Прямой эфир

Авария под Минском: пытаясь объехать кошку, женщина с тремя детьми в машине вылетела в кювет и погибла

17 января 2017 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагическая случайность. Утром под Минском в аварии погибла женщина, травмированы трое детей, которые находились в автомобиле. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. Пассажиры легковушки – дети в возрасте четырех, семи и девяти лет – серьезно не пострадали, но потребовалась их госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. Ребенок четырех лет находился на переднем сиденье в автокресле, двое детей (семи и девяти лет) находились на заднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности. Автодорога была обработана противогололедными материалами.

Стали известны другие обстоятельства резонансной аварии (здесь подробнее).

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # екатерина сильченко

Другие новости рубрики

Все новости
Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации
16 января 2017 18:09

Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

Белорус чудом остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой
16 января 2017 17:02

Белорус чудом остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой

ДТП на гродненской трассе: водитель фуры влетел в отбойник и перегородил путь большому количеству автомобилей
16 января 2017 14:32

ДТП на гродненской трассе: водитель фуры влетел в отбойник и перегородил путь большому количеству автомобилей