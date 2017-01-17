Авария под Минском: пытаясь объехать кошку, женщина с тремя детьми в машине вылетела в кювет и погибла

Новости Беларуси. Трагическая случайность. Утром под Минском в аварии погибла женщина, травмированы трое детей, которые находились в автомобиле. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. Пассажиры легковушки – дети в возрасте четырех, семи и девяти лет – серьезно не пострадали, но потребовалась их госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:

Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. Ребенок четырех лет находился на переднем сиденье в автокресле, двое детей (семи и девяти лет) находились на заднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности. Автодорога была обработана противогололедными материалами.