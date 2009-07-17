Актёр фильмов о Гарри Поттере уличён в выращивании конопли

Британская полиция заподозрила 19-летнего актера Джейми Вайлета, сыгравшего роль «телохранителя» Драко Малфоя Винсента Крэбба в фильмах о Гарри Потере, в производстве марихуаны.

В день Лондонской премьеры «Принца-полукровки» полицейские остановили автомобиль Audi, так как сочли, что его пассажиры ведут себя странно, пишет газета. При обыске в машине были найдены восемь мешочков с марихуаной. Вайлет находился в автомобиле вместе со своим другом, который также был задержан.

Наркополицейские провели обыск в доме актера, где тот живет вместе со своей матерью Терезой, двумя братьями и сестрой. На глазах у пораженных членов семьи Вайлет агенты правопорядка обнаружили в комнате актера целую плантацию – 10 растений конопли – она пряталась за DJ-установкой и системой PlayStation.

Конопля выращивалась методом гидропоники; для обеспечения потребностей растений в свете Вайлет оборудовал плантацию специальными лампами. Среди специалистов конопля, выращенная на гидропонике, считается более качественной.

За воплощение на практике магических уроков зельеварения Вайлету грозят 14 лет тюрьмы, но если его признают виновным, лишь во владении наркотиком – 5 лет, пишет The Telegraph.

– Это очень значимая находка. Мы уверены, что наркотики в машине были упакованы и предназначались для сбыта, – заявил источник в лондонской полиции.

Вайлет и его друг обязаны явиться на слушание в суде, которое состоится 21 июля. Напомним, 8 июля в Лондоне состоялась премьера шестого фильма киноэпопеи о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Издание отмечает, что в 2006 году Вайлет был заподозрен в употреблении кокаина.