9-летняя девочка пересекла границу по игрушечному паспорту

Новости Великобритании. Нелепый инцидент произошёл в аэропорту турецкого города Анталия. Девятилетняя девочка из Великобритании прошла таможенный контроль, предъявив паспорт своей мягкий игрушки, розового единорога. Подробности этой истории сообщает британское издание Daily Mail.

Мама девочки:

Я не поняла, что произошло, пока не стала убирать документы обратно. Меня охватила паника, потому что я подумала, что нас будут преследовать, но ничего не произошло.

Родители девочки дали ребёнку игрушечный паспорт случайно. По словам мамы ребёнка, он и не похож на настоящий документ. Он отличается не только размером. На обложке вместо герба Великобритании – плюшевый мишка. Судя по всему, это ничуть не смутило сотрудника таможни. Он уточнил у маленькой британки её возраст, после чего поставил штамп в паспорте.

Напомним о недавнем инциденте с фальшивым паспортом в Беларуси. 22-летний минчанин похитил и продал три велосипеда из пункта проката, один из них случайно купили сами же сотрудники салона. Как выяснили оперативники, велосипед прошел не через одни руки. За короткое время его успели перепродать трижды. В залог за стальных коней молодой человек оставил паспорт. Как выяснилось, не свой. Документ молодой человек нашёл... на свалке (смотрите видео).