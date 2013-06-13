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9-летний мальчик утонул в Днепре, пока дедушка ловил рыбу

13 июня 2013 10:04
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Новости Беларуси. Девятилетний ребёнок, оставленный без присмотра, утонул на реке Днепр в Дубровенском районе Витебской области. Дедушка мальчика так увлекся рыбалкой, что потерял его из виду. Когда мужчина спохватился, внук был уже далеко от берега.

Тело мальчика из воды извлекли спасатели.

Напомним, два дня назад в Гомельской области поход за ягодами стал для 10-летнего мальчика роковым. Ученик четвертого класса, собирая ягоды шелковицы, залез на кровлю жилого дома, где коснулся оголенного провода. Мальчик получил смертельный удар электрическим током (смотрите видео).

# происшествия # Утопления

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