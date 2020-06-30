8 человек утонули за выходные в Минской области

Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском, Солигорском, Крупском и Березинском районах. В большинстве случаев виной стало употребление спиртного. Кстати, на благоустроенных пляжах области ежедневно дежурят специалисты ОСВОД. Они напоминают отдыхающим основные правила безопасности.
Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
У нас в районе имеется три спасательных поста. На реке Неман в этом году открыли официально спасательный пост. Все пляжи проверены водолазами, акватории, пляжи. Выданы всем паспорта, все они действуют. Санитарную проверку периодически санстанция наша проводит.
Перед открытием летнего сезона пляжи Столбцовщины благоустроили: подвезли песок, поменяли беседки, отремонтировали раздевалки. На городском озере вопрос остается с мостом, который ведет к острову. Его в скором времени ждет реконструкция.