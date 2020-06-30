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8 человек утонули за выходные в Минской области

30 июня 2020 14:51
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Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

8 человек утонули за выходные в Минской области-1

Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском, Солигорском, Крупском и Березинском районах. В большинстве случаев виной стало употребление спиртного. Кстати, на благоустроенных пляжах области ежедневно дежурят специалисты ОСВОД. Они напоминают отдыхающим основные правила безопасности.

8 человек утонули за выходные в Минской области-4

Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:
У нас в районе имеется три спасательных поста. На реке Неман в этом году открыли официально спасательный пост. Все пляжи проверены водолазами, акватории, пляжи. Выданы всем паспорта, все они действуют. Санитарную проверку периодически санстанция наша проводит.

8 человек утонули за выходные в Минской области-7

Перед открытием летнего сезона пляжи Столбцовщины благоустроили: подвезли песок, поменяли беседки, отремонтировали раздевалки. На городском озере вопрос остается с мостом, который ведет к острову. Его в скором времени ждет реконструкция.

# Утопления # происшествия # Иосиф Григорцевич # Фотофакт

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