8 человек утонули за выходные в Минской области

Новости Беларуси. 8 человек утонули в Минской области за 27-28 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагические случаи произошли в Любанском, Мядельском, Солигорском, Крупском и Березинском районах. В большинстве случаев виной стало употребление спиртного. Кстати, на благоустроенных пляжах области ежедневно дежурят специалисты ОСВОД. Они напоминают отдыхающим основные правила безопасности.

Иосиф Григорцевич, председатель Столбцовской районной организации ОСВОД:

У нас в районе имеется три спасательных поста. На реке Неман в этом году открыли официально спасательный пост. Все пляжи проверены водолазами, акватории, пляжи. Выданы всем паспорта, все они действуют. Санитарную проверку периодически санстанция наша проводит.