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7 млн человек пострадали от мощного тайфуна в Китае

09 октября 2013 16:05
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Новости Китая. Мощный тайфун продолжает проверять на прочность жителей восточной части Китая. По последним данным, от разгула стихии пострадали 7 млн человек. Ущерб оценивается как минимум в 2 млрд долларов.

Под ударом стихии оказались более десятка городов. Затоплен ряд ключевых автомагистралей, разрушены дома, многие населенные пункты остались без света. На водохранилищах не выдерживают дамбы. Есть угроза масштабного наводнения.

Спасателям помогают военные. Растет число жертв. По последним данным, погибли шестеро, четверо пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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