56-летняя женщина, вооруженная серпом и лопатой, полчаса сражалась с леопардом, пока не убила его

Новости Индии. Два перелома на правой руке, один на левой, многочисленные рваные раны, травмы головы и ног, следы укусов по всему телу.

56-летняя Камла Деви с улыбкой на лице говорит: ничего страшного, все заживет, хорошо, что осталась жива.

Женщина набирала воду из канала, когда леопард набросился на нее из кустов. Борьба фермерши с хищником длилась около получаса.

Подробности схватки Деви не помнит, да и не хочет вспоминать.

В момент нападения у женщины было всего два предмета – серп и лопата – которыми она могла защищаться.

Камла Деви:

Я пообещала себе, что этот день не станет моим последним днем в этом мире. Казалось, что я уже мертва. Но почему-то не потеряла терпение и мужество. Я сражалась с ним почти полчаса. Потом я поняла, что он мертв.

Подобные случаи спасения кажутся невероятными. Но чудеса иногда все-таки случаются.

Ранее мы сообщали о мужчине, которому в прямом смысле удалось удрать от трехметрового крокодила. Отдых на территории мексиканского биосферного заповедника Сиан-Каан едва не закончился трагедией для туриста. Мужчина решил искупаться в заповедной зоне. В какой-то момент в нескольких метрах от него появился крокодил. Чудесное спасение на видео запечатлели очевидцы, смотрите видео.