Опасное хобби. Минчанин 10 лет по вечерам взламывал гаражи – возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. За 10 лет минчанин похитил имущество из 36 гаражей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

53-летний мужчина взламывал замки помещений преимущественно в вечернее время. Среди украденных вещей – различные предметы обихода, в том числе дорогостоящее снаряжение для туризма, сноубординга, зимней и подводной рыбалки, а также дайвинга на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.