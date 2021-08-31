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Опасное хобби. Минчанин 10 лет по вечерам взламывал гаражи – возбуждено уголовное дело

31 августа 2021 16:25
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Новости Беларуси. За 10 лет минчанин похитил имущество из 36 гаражей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Опасное хобби. Минчанин 10 лет по вечерам взламывал гаражи – возбуждено уголовное дело-1

53-летний мужчина взламывал замки помещений преимущественно в вечернее время. Среди украденных вещей – различные предметы обихода, в том числе дорогостоящее снаряжение для туризма, сноубординга, зимней и подводной рыбалки, а также дайвинга на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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