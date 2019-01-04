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Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском

04 января 2019 06:50
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Новости Беларуси. 3 января стало известно об обнаружении в Витебском районе тел двух женщин. К настоящему моменту задержан подозреваемый.  

Как сообщает УСК по Витебской области, подозреваемым является ранее судимый 49-летний местный житель. Расследование продолжается.  

Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском-1

Фото: скриншот из instagram.com/sledcomrb  

В четверг появилась информация, что по факту обнаружения тел с признаками криминальной смерти было возбуждено уголовное дело. 

К месту происшествия выезжал начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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