Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском

Как сообщает УСК по Витебской области, подозреваемым является ранее судимый 49-летний местный житель. Расследование продолжается.

Новости Беларуси. 3 января стало известно об обнаружении в Витебском районе тел двух женщин. К настоящему моменту задержан подозреваемый.

В четверг появилась информация, что по факту обнаружения тел с признаками криминальной смерти было возбуждено уголовное дело.