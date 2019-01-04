Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин под Витебском

Новости Беларуси. 3 января стало известно об обнаружении в Витебском районе тел двух женщин. К настоящему моменту задержан подозреваемый.
Как сообщает УСК по Витебской области, подозреваемым является ранее судимый 49-летний местный житель. Расследование продолжается.
Фото: скриншот из instagram.com/sledcomrb
В четверг появилась информация, что по факту обнаружения тел с признаками криминальной смерти было возбуждено уголовное дело.
К месту происшествия выезжал начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин – подробности здесь.