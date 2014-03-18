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43-летний мужчина пытался утонуть в Березине после ссоры с матерью

18 марта 2014 20:06
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Новости Беларуси. 43-летнего мужчину вытащили из-подо льда на Борисовщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На номер 101 позвонила женщина и сообщила, что ее сын пошел топиться на реку Березина вблизи деревни Брыли. К месту вызова были направлены спасатели и скорая медицинская помощь. Мужчину заметили на поверхности воды в 10 метрах от берега. С помощью веревки сотрудники МЧС вытащили утопающего из воды. После осмотра медиками, мужчину доставили домой.

Как выяснилось, на опасный поступок мужчину подтолкнуло потребление алкоголя и ссора с матерью.

# происшествия # Самоубийство

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