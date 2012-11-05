40 недоукомплектованных машин скорой помощи закупили в Витебской области. Ущерб бюджету – около 1 млрд рублей

Новости Беларуси. Скорая помощь в Витебской области просит о помощи. Все дело в том, что в регионе за бюджетные деньги куплено несколько десятков машин неотложки. На деле оказалось, что в автомобилях просто нет необходимомого оборудования. Поставщик о таком «экономварианте» не предупредил. Но деньги взял по полной, заработав на каждой машине по 20 миллионов рублей.

Обновление медицинского автопарка в Витебской области назрело в прошлом году. Конкурс на поставку машин скорой помощи выиграла витебская фирма. Но приобретение «неотложек» отложилось на несколько месяцев.

К этому времени поставщик поднял цену в полтора раза. Заказчик повторный конкурс, как положено по закону, не провел, согласившись на невыгодные условия. Учреждения здравоохранения получили «котов в мешке» стоимостью по 680 миллионов рублей. В этих «скорых» нет усиленного генератора, который должен питать медицинское оборудование, стабилизаторов, чтобы гасить колебания кузова, предпускового обогревателя топлива, необходимого для оперативного выезда.

Сергей Петров, водитель скорой помощи:

Это не то что недостатки, в книжке по эксплуатации написано, что греется машина только на ходу. Это не бензиновая машина.

Если деньги тратить, то за нее можно было купить три «Газели».

Сергей Азарченко, мастер СТО:

Усиленный генератор, если спецмашина, то какое-то дополнительное оборудование может не работать, не хватать электричества, нагрузка будет высокая. А с отсутствием стабилизаторов на скорости при входе в поворот машина не очень уверена себя чувствует на дороге.

Парк «скорой» Витебской области пополнили 40 недоукомплектованных автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дополнительными опциями, оговоренными в соглашениях, поставщик машины не начинил. Но деньги за них взял.

Андрей Краско, заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Витебской области:

Установлено, что весь автотранспорт имел некомплектность узлов и агрегатов, за что оплачены бюджетные денежные средства. По предварительным подсчетам, разница в стоимости между указанной в документах и фактически поставленных транспортных средств – около 20 миллионов рублей. Общая сумма поставок всех машин – почти миллиард белорусских рублей.

Всплывшую разницу в цене поставщику придется компенсировать. Пока проводится проверка, закупку машин скорой помощи приостановили. К административной ответственности привлекут всех виновных в нарушении правил госзакупок.