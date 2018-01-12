36-летний житель Полоцка хотел купить мотодельтаплан и разбился во время его проверки

Новости Беларуси. Установлена личность пилота, погибшего во время крушения мотодельтаплана в Ушачском районе.

По информации СК, в результате аварии погиб 36-летний житель Полоцка, который работал ИП. Предварительно, мужчина хотел купить мотодельтаплан у 26-летнего земляка и приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:

Для проверки технических характеристик мотодельтаплана 36-летний мужчина двигался по взлетной полосе. В процессе проверки он совершил взлет на высоту около 50 метров, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено Ушачского района.