Прямой эфир

36-летний житель Полоцка хотел купить мотодельтаплан и разбился во время его проверки

12 января 2018 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Установлена личность пилота, погибшего во время крушения мотодельтаплана в Ушачском районе.

По информации СК, в результате аварии погиб 36-летний житель Полоцка, который работал ИП. Предварительно, мужчина хотел купить мотодельтаплан у 26-летнего земляка и приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:
Для проверки технических характеристик мотодельтаплана 36-летний мужчина двигался по взлетной полосе. В процессе проверки он совершил взлет на высоту около 50 метров, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено Ушачского района.

36-летний житель Полоцка хотел купить мотодельтаплан и разбился во время его проверки -1

Пилот погиб на месте.

Подробности с места крушения – здесь подробнее.

Будет проведен ряд экспертиз, которые помогут в установлении обстоятельств инцидента.

Продолжается проверка.

36-летний житель Полоцка хотел купить мотодельтаплан и разбился во время его проверки -4

Фото: МЧС

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Светлана Сахарова

Другие новости рубрики

Все новости
Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске
12 января 2018 08:17

Водитель выехал на встречную: несколько машин столкнулись на улице Ваупшасова в Минске

Кровля обрушилась внутрь дома. Семья погибла на пожаре в Лидском районе
12 января 2018 07:45

Кровля обрушилась внутрь дома. Семья погибла на пожаре в Лидском районе

Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения
11 января 2018 20:54

Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе: подробности с места крушения