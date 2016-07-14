25-летний Виталий Борисов спасал людей от потопа на тракторе

Новости Беларуси. В пережитом накануне трудно искать позитив. Но, вместе с тем, поступки многих людей, готовых прийти на помощь, заслуживают внимания.

В Минске затопленные улицы избавляли от воды при помощи дорожной техники. Работал такой трактор и на площади Калинина. Его водитель снискал славу в интернете. 25-летний Виталий Борисов спасал прохожих, которые попали в трудную ситуацию. Кстати, сам парень ничего героического в своих поступках не видит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Борисов, сотрудник УП «Ремавтодор Первомайского района Минска»:

Я увидел, что на остановке, абсолютно отрезанные от суши, можно так сказать, стояли три человека: парень и две девушки. И решил помочь. Подъехал на тракторе, пригласил девушку в кабину и предложил перевезти на сухое место – на площадь. Она опаздывала на работу, я её перевёз и потом вернулся за оставшимися молодыми людьми.