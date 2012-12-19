22-летняя мать четверых детей повесилась в Дрогичинском районе

Новости Беларуси. Трагедия произошла 15 декабря в одном из сельских пунктов Брестской области. Женщина проживала в частном доме с мужем и четырьмя малолетними детьми. Около четырёх часов в день трагедии женщина уложила детей спать и вышла из дома. Как сообщает TUT.BY, примерно через 20 минут мужчина пошел за дровами в сарай и обнаружил там висящую в петле супругу.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию. По словам супруга, последние несколько месяцев молодая мама дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.

Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, ее супруг нигде не работает. Дети погибшей - 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения - помещены в социальный приют.

Ровно год назад похожая трагедия произошла в Татарстане: 27-летняя местная жительница, уложив спать своих малюток, покончила жизнь самоубийством. Перебиваясь случайными заработками, молодая мама воспитывала четверых детей, самому старшему из которых на момент трагедии было 10 лет. С отцом детей женщина давно не жила. Отчаявшись достойно воспитать детей, беременная пятым ребенком женщина повесилась в ванной.

В августе этого года многодетная мать, жительница Ростовской области также пошла на верную смерть из-за долгов. Невозможность расплатиться с банком по кредиту подтолкнула молодую мать к суициду. 32-летняя женщина приехала к высокому мосту над железнодорожными путями и бросилась вниз. Тело попало на высоковольтные провода. В больницу она поступила еще живой, однако шансов выжить практически не было. В ходе расследования выяснилось, что женщина воспитывала пятерых детей, самому старшему из которых – 16 лет, а младшей – два годика. Из-за маленькой зарплаты она была вынуждена взять кредит. Расплатиться с банковским долгом женщина планировала после того, как ее гражданский муж вернется с заработков. Мужчина вернулся без денег, это и довело женщину до отчаяния.