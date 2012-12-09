2 легкомоторных самолета столкнулись в полете в Германии. Погибли 8 человек, в том числе 4 ребенка

Новости Германии. В Германии в полете столкнулись два легкомоторных самолета. По предварительным данным, погибли 8 человек, среди них 4 детей. Известно, что катастрофа произошла еще до захода солнца, видимость была нормальной. Почему самолеты врезались друг в друга на высоте 400 метров, пока непонятно.

Начато расследование. Однако его осложняет тот факт, что обломки самолетов разбросаны на большой площади. Помимо этого, нет точных данных, откуда и куда летели самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.