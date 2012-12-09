Прямой эфир

2 легкомоторных самолета столкнулись в полете в Германии. Погибли 8 человек, в том числе 4 ребенка

09 декабря 2012 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии в полете столкнулись два легкомоторных самолета. По предварительным данным, погибли 8 человек, среди них 4 детей. Известно, что катастрофа произошла еще до захода солнца, видимость была нормальной. Почему самолеты врезались друг в друга на высоте 400 метров, пока непонятно.

Начато расследование. Однако его осложняет тот факт, что обломки самолетов разбросаны на большой площади. Помимо этого, нет точных данных, откуда и куда летели самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2012 12:38

Два рыбака погибли, провалившись под лед, в Поставском районе

09 декабря 2012 12:35

В Национальном аэропорту «Минск» совершил аварийную посадку самолет с 90 пассажирами на борту

Обильные снегопады парализовали аэропорты Бельгии, Германии и России, на трассах – многокилометровые пробки
09 декабря 2012 11:58

Обильные снегопады парализовали аэропорты Бельгии, Германии и России, на трассах – многокилометровые пробки