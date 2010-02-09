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19 пожарных машин прибыли утром к Центральному дому офицеров в Минске

09 февраля 2010 09:19
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В кафе, расположенном в подвальном помещении, замкнуло электропроводку.

Возникло задымление. Пострадавших нет.

Кафе работало до четырех утра и к половине седьмого здесь посетителей не было. В помещении выгорела лишь часть пола возле барной стойки. Заведение уже работает в обычном режиме.

Светлана Демянкова, директор кафе:
Произошло задымление. В результате чего сработали датчики пожарной сигнализации. Ребята вызвали МЧС, причем сработали и параллельно вызвали пожарных охранники Дома офицеров. В результате было выявлено, что возгорания не было, а задымление произошло из-за плавления проводки. Сначала думали, что это кофе-машина, оказалось — проводка от холодильника.

# происшествия

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