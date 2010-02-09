19 пожарных машин прибыли утром к Центральному дому офицеров в Минске

В кафе, расположенном в подвальном помещении, замкнуло электропроводку.

Возникло задымление. Пострадавших нет.

Кафе работало до четырех утра и к половине седьмого здесь посетителей не было. В помещении выгорела лишь часть пола возле барной стойки. Заведение уже работает в обычном режиме.

Светлана Демянкова, директор кафе:

Произошло задымление. В результате чего сработали датчики пожарной сигнализации. Ребята вызвали МЧС, причем сработали и параллельно вызвали пожарных охранники Дома офицеров. В результате было выявлено, что возгорания не было, а задымление произошло из-за плавления проводки. Сначала думали, что это кофе-машина, оказалось — проводка от холодильника.