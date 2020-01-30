16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

Новости Беларуси. Столичные правоохранители усилили контроль за пассажирами железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

16 несчастных случаев произошло на железнодорожных путях страны в 2019 году. Погибли 11 человек, пять получили травмы. Основная причина – несоблюдение мер безопасности.

Сотрудники столичного отдела внутренних дел на транспорте стали пристальнее следить за нарушителями. Все перроны в столице обеспечены подземными или надземными пешеходными переходами, что исключает выход пассажиров на рельсы. Однако многие решают сократить путь, рискуя жизнью. Есть и любители экстремальных забав.

Александр Карпович, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Минского отдела внутренних дел на транспорте:

Молодые люди используют такой способ, как зацепинг. То есть катаются на сцепке электропоездов. При возникновении таких ситуаций – они залазят и на крыши поездов – идет удар контактной сети. Здесь расстояние, допустим, метр от контактной сети – уже будет дуга. 27 тысяч вольт, насмерть.