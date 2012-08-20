14-летняя девочка, оставив видеосообщение, спрыгнула с крыши 22-этажного дома в Минске

Новости Беларуси. 14-летняя девочка сбросилась с крыши 22-этажного дома по улице Шугаева в Минске. Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка обстоятельств гибели минчанки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Рядом с телом погибшей девочки найден цифровой фотоаппарат, на котором оставлено двухминутное видеосообщение.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску подполковник юстиции:

Рассматриваются все возможные версии происшествия. У следователей есть основания полагать, что девочка могла совершить самоубийство. На это указывает тот факт, что на общем балконе 21-го этажа высотного дома, у которого она была найдена, обнаружены принадлежавшие погибшей личные вещи, среди которых - цифровой фотоаппарат. На фотоаппарате имеется видеообращение погибшей, в котором она сообщила, что решила уйти из жизни добровольно, просит никого не винить в ее поступке.

Гибель минской школьницы - один из пяти случаев суицида, произошедших за минувшую пятницу и выходные в белорусской столице.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Чувствительных юношей и девушек убивает несчастная любовь. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

В РНПЦ психического здоровья действуют бесплатные «горячие линии» для оказания помощи людям в сложных ситуациях. Переживающим личную драму гражданам пригодятся номера: 8-801-100-16-11, 8-801-100-21-21. В этом государственном учреждении функционируют два стационарных психоневрологических отделения для лечения кризисных состояний.

Позвонить на «горячую линию» Городского детско-подросткового психоневрологического диспансера Минска можно по телефону: 315-00-00. Аналогичная линия создана и в Городском психоневрологическом диспансере столицы: 290-44-44.



Городской клинический детский психоневрологический диспансер сотрудничает с христианской церковью. Людям на грани самоубийства всегда готовы помочь в приходе православного храма «Всех скорбящих радость» и в католическом костёле Святого Иоанна Крестителя.





