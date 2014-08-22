11 миллионов просмотров на YouTube! В США окунь целиком проглотил акулу

Новости США. Гигантский окунь растравился с акулой с первой попытки. Видео сняли и выложили на YouTube рыбаки. За несколько дней ролик посмотрели более 11 миллионов раз!

Все произошло у побережья Бонита-Спрингс во Флориде.

Мужчина вытаскивал из воды акулу длиной чуть более метра, когда под водой замелькала темная тень. Рыбаки разглядели гигантского групера (морского окуня). Он на секунду выскочил из воды и в одно мгновение проглотил добычу. Смотрите видео.

Вес груперов, согласно экспертным данным, может достигать 360 килограммов, а длина – 2,5 метра.

Напомним, минувшей весной история, произошедшая в Австралии, шокировала общественность. Змея пять часов душила крокодила, после чего целиком его проглотила. Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.