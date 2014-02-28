11-летняя девочка застрелила пуму, защищая своего брата от нападения

Новости США. Это произошло в американском городе Туисп (штат Вашингтон). 11-летняя Шелби Уайт и ее 14-летний брат Таннер возвращались из школы. Судя по всему, хищник некоторое время выслеживал ребят. Когда мальчик вышел на улицу покормить собак, пума выскочила из-под автомобиля, припаркованного во дворе.

Зверя заметила одна из собак и залаяла. К счастью, Таннер успел забежать в дом. Его сестра Шелби, схватила винтовку, хранившуюся дома, и застрелила хищника.

В полиции сообщили, что это уже четвертая пума за последние три месяца, которая охотилась на людей и была застрелена кем-то из членов этой семьи.

По словам главы семьи Уайтов, с приходом весны оголодавшие дикие животные нередко, в поисках пищи, нападают на людей.

Напомним, прошлым летом в китайском городе Ухань семейный поход в зоопарк едва не закончился трагедией. Сотрудники учреждения буквально вырвали ребёнка из пасти разъярённого льва. Девочка, как выяснилось, подошла к хищнику слишком близко. Лев вцепился в неё лапами и уже раззявил пасть, когда на помощь бросились сотрудники зоопарка. Они начали бить зверя деревянными палками. В считанные секунды ребёнок был освобождён. Смотрите видео.