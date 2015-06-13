Беларусь – Австрия: неочевидные параллели между Минском и Веной и где белорусов ждет чувство дежавю

Между прочим, именно в Могилевской области австрийцы будут покупать срубы экологичных домов. Австрия уже немало денег инвестировала в нашу страну и считает, что бизнес-климат в Беларуси очень хороший, и что наши страны очень схожи. В этом могла убедиться наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Вена ассоциируется не только с красивой архитектурой, классической музыкой и яблочным штруделем. Но и с такими старинными, так сказать, «такси» – фиакрами.

Знакомство с городом и начнем с поездки на этом конном экипаже. Сейчас они перевозят туристов, а 350 лет назад кучер с фиакром был прототипом услуги «трезвый водитель». С тех пор, как для Венеции гондола, так для Вены фиакр – настоящий символ города и равноправный участник движения.

Маркус, кучер:

Вот это слева – Миша, а это – Фигаро – венгерская полукровка.

Стать кучером можно только по наследству. Маркус управляет фиакром 18 лет. Для пассажиров он еще и экскурсовод. Первое, на что обращает наше внимание – идеальная чистота, которая сразу бросается в глаза и в Беларуси.

Маркус, кучер:

Посмотрите, как чисто. Даже окурок не выбросить на улице. Таков менталитет в Вене.

Вену в различных рейтингах называют одним из самых комфортных для жизни городов в мире.

Но вот чрезмерную социальную опеку Маркус как коренной житель австрийской столицы считает тактической ошибкой государства.

Маркус, кучер:

У нас неправильная социальная политика. Безработные получают слишком большие пособия, ненамного меньше средней зарплаты. При таком раскладе они не видят смысла искать работу. Я считаю, им нужно платить только необходимый для жизни минимум, а кто хочет получать больше, должен зарабатывать

Судя по всему, закон о тунеядцах работающим австрийцам пришелся бы по душе. Впрочем, упоминание о Беларуси у нашего собеседника вызывает приятные ассоциации.

Маркус, кучер:

Беларусь – богатая страна. У вас, наверное, много полезных ископаемых. По крайней мере все белорусы, что ездили со мной, были одеты в меха и золото.

А это место – один из оазисов сладкой венской жизни.

Венская кухня – единственная в мире, которая носит название не страны, а столицы.

Простая и сытная – она во многом напоминает белорусскую. Шницели, штрудели и самая большая гастрономическая гордость – венский кофе «Меланж» и десерты.

В старинную кондитерскую в центре Вены приходят и политики, и знаменитости. Например, как нам рассказали по секрету, любимый десерт президента Австрии здесь – вафельные трубочки с кремом. А голливудский актер Николас Кейдж всегда заказывает здесь самый знаменитый венский десерт – торт «Захер». Давайте попробуем отправиться на кухню, чтобы узнать секрет приготовления легендарного десерта.

Сейчас кипит работа над тортом на тысячу порций – для одного из матчей немецкой Бундеслиги. Заказы по всему миру. Не зря же эта кондитерская была придворным поставщиком десертов.

Дитмар Мутенталер, главный кондитер:

Знаю, что в Беларуси есть шоколадные фабрики. Пару сладостей я уже попробовал. Если бы мы не производили здесь шоколад, по собственной рецептуре, то белорусский шоколад подошел бы и для нашего знаменитого торта.

А здесь рецепт идеального сотрудничества изобрели уже давно. В самом центре Вены расположился офис компании, которая уже 30 лет сотрудничает с Белорусским металлургическим заводом.

Клаус Писец показывает книгу истории жлобинского предприятия. В ней и история его фамильного бизнеса. Работать с белорусским заводом начинал его отец. На этой фотографии он в составе делегации из Австрии посещает БМЗ в 80-х. Теперь семейное дело продолжает сам Клаус.

Клаус Писец, владелец компании, председатель внешней торговли Вены:

Хорошее качество, отношение людей к работе, белорусы позитивные. А ведь там производят очень сложную высокотехнологичную продукцию. И она соответствует самым высоким запросам качества. Сегодня эта продукция, в том числе и с нашей помощью, уже сделала имя на международном рынке, поэтому она очень хорошо идет на экспорт.

Продукция жлобинских металлургов из этого офиса расходится по всему миру. Годовой оборот – 220 миллионов долларов. Вот, например, даже при создании этих спортивных машин используется. Клаус гордо демонстрирует новинки белорусского производства.

Клаус Писец, владелец компании, председатель внешней торговли Вены:

Это металлокорд – проволока, покрытая латунью. Потом она пойдет на изготовление резиновых автомобильных шин. В этой катушке ее 60 километров. Тяжелая. Попробуйте сдвинуть.

Тем временем белорусско-австрийское сотрудничество не стоит на месте. Клаус Писец не только бизнесмен, он возглавляет внешнюю торговлю Вены. Местных предпринимателей ориентирует на сотрудничество с Беларусью.

Клаус Писец, владелец компании, председатель внешней торговли Вены:

В Беларуси хороший инвестиционный климат. Существует очень много возможностей. Многие наши фирмы инвестируют в Беларусь. Ваше посольство и торговая палата хорошо представляют интересы Беларуси, и мы тоже заинтересованы в расширении наших связей. Уверен, есть большое будущее. Мне нравится белорусская водка. Ее хорошо привозить с собой в Австрию в качестве подарка.

По вкусу австрийцам и другие белорусские напитки. Березовый сок, например. Его австрийский рынок, помешанный на экологически чистой продукции, готов потребить гораздо больше, чем может поставить белорусский производитель.

Наталья Шиндлер, директор фирмы:

Это достаточно небольшой сегмент. В общем-то, наш продукт пользуется спросом, то есть его покупают больше и лучше. Он более высокого качества.

В последние годы Австрия – один из основных инвесторов в белорусскую экономику. В 2013 году, к примеру, австрийцы инвестировали в Беларусь 500 миллионов долларов.

Для Австрии, в свою очередь, наша страна – четвертый по значимости рынок в СНГ.

Ютта Эдтофер из австрийского МИДа рассказывает: визит министра иностранных дел Австрии в Беларусь, который прошел в начале мая, станет новым толчком для двустороннего сотрудничества. Он был воспринят позитивно, и Вена готова способствовать развитию отношений Беларуси и Евросоюза.

Ютта Эдтофер, руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Федерального министерства по делам Европы, интеграции и международных дел Австрии:

Беларусь позитивно развивается в политическом плане. Вы много сделали для урегулирования украинского кризиса, в Минске прошли важные переговоры. Для австрийской экономики Беларусь – второй по величине партнер в восточном регионе. Есть большие инвестиции в банковском, строительном секторе. И мы заинтересованы в развитии отношений.

Хоть в Вене и привыкли слышать музыку на каждом шагу, прохожие все равно оборачиваются на девушку со скрипкой в городском парке. Юлия родом из Беларуси, покорять столицу музыки отправилась после музучилища. Закончила Венскую консерваторию и магистратуру.

Юлия Лебеденко, музыкант:

База, которую получила в Минске, в колледже, больше, чем это, не получала нигде.

И если настроиться на музыкальную волну в Вене у нашей скрипачки получилось быстро, то привыкнуть к австрийскому менталитету оказалось не так просто.

Юлия Лебеденко, музыкант:

Они очень продуманны, все у них по расписанию. Когда предлагаешь встретиться, сразу достают записную книжку, ищут время. То есть это может быть через месяц, через два. Даже просто поехать в хорошую погоду отдохнуть и найти место для барбекю или шашлыка, это нужно бронировать по интернету. Есть определенное место с определенным номером.

Виктория в Могилеве работала реставратором. В Вене пришлось получить педагогическое образование, чтобы осуществить мечту – открыть детский садик. Рассчитан он в основном на русскоязычных детей, но занимаются с детьми на русском и немецком. А вот принципов питания стараются придерживаться как в Беларуси.

Виктория Гришкевич, директор детского сада (г. Вена):

Сегодня у нас свежеприготовленный обед: суп с фрикадельками, плов, компот. Здесь, к сожалению, в австрийских садиках такое большое внимание питанию не уделяется. Государственные садики доставляют замороженные продукты и не исключают полуфабрикаты.

В Австрии садики бесплатные. Родители оплачивают лишь питание и дополнительные занятия.

Зато такое внимание, которым привыкли окружать детей, наши воспитательницы здесь редкость.

Виктория Гришкевич, директор детского сада (г. Вена):

Здесь в садиках вообще может не быть тихого часа, либо детки спят на матрасиках, на полу. Что касается развивающих занятий, в Вене тоже не принято так много заниматься с детками, как у нас, в Беларуси.

А это, если хотите, австрийский агрогородок. Только бутафорный. Это магазин готовых домов, каждый из которых – только образец. Впрочем, полностью готовый для жизни, со всеми коммуникациями и даже мебелью. Неудивительно, что продавцы здесь приходят на работу с собаками.

Кстати, это инновация – дом с отдельными дверями для кошек и собак. Они реагируют на чип, прикрепленный на питомце, при этом экономят тепло, не распахивая основные двери.

Владелец компании Эрих Бенешек проводит экскурсию по своему городку будущего. Все дома энергоэффективные, они еще и очень экономичны. Вложенные затраты окупаются со временем, сокращая расход на дорогое отопление и воду.

Эрих продает лучшие образцы экологичных домов со всего мира. Сейчас здесь представлено порядка 80. Готова площадка и для белорусского.

Эрих считает: срубы, которые производят в Шклове, отлично дополнили бы его ассортимент.

Эрих Бенешек, генеральный директор центра продажи готовых домов:

Мы уже провели предварительные переговоры. Сейчас все зависит от белорусской стороны. Они должны привезти сюда дом-образец. Потому что австрийским покупателям очень важно видеть дом вживую. А в том, что они будут пользоваться спросом, я не сомневаюсь.

Анита и Норберт свой дом купили как раз в этом центре. Дивиденды уже подсчитали.

Анита Гсельман:

Содержание дома обходится нам в год примерно в 200-300 евро. Отопление и электроэнергия за обычный дом обходятся примерно в 2000. Кроме того, это экологичный дом, что очень важно.

Молодая пара живет в городе Гольс, это в 60 километрах от столицы. Бургенланд в гористой Австрии единственный равнинный регион. Природа очень похожа на белорусскую. Но, побывав в Минске на чемпионате мира по хоккею, Анита обнаружила еще одно сходство.

Анита Гсельман:

Я привезла из Беларуси эту тарелку с аистами, потому что это также символ и Бургерланда, где мы живем. И кепку мужу с надписью «Беларусь». Теперь это любимая кепка, и все соседи интересуются. Думаю, они даже завидуют.

Помимо гостинцев с собой привезла и кулинарные навыки.

Анита Гсельман:

Мне очень понравились драники. Я их ела каждый день. И пробовала готовить мужу. Очень вкусно.

А еще эти места славятся своими виноградниками. У Норберта это семейный промысел. Он виноградарь аж в четвертом поколении. Все делает своими руками.

Норберт Гсельман:

Мы следим за каждой гроздью, чтобы она как следует созрела. Это кропотливая работа.

Свой продукт Норберт мелодично называет музыкой в бутылке. Совпадение, но во время нашего визита в фамильном погребе мы обнаружили 40-летнюю бутылку вина, выпущенную отцом Норберта. А на этикетке – снова аисты. Эти птицы в Австрии живут только в этом регионе. И здесь это такой же символ, как и в Беларуси. Хороший знак, смеются Анита и Норберт. Чем больше общего, тем больше возможностей для сотрудничества.