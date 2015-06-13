Визит Александра Лукашенко в Баку завершился: ключевые события и встречи

Новости Азербайджана. Развитие современного общества не может быть вне спорта. Такое мнение 13 июня в Баку высказал президент Беларуси на одной из встреч с ключевыми фигурами мирового Олимпийского движения.

Накануне Александр Лукашенко посетил церемонию открытия первых Европейских игр. Сегодня рабочий визит главы государства в Азербайджан завершился. Беларусь показала не только экономическую, но и спортивную востребованность страны на международной арене. Первыми впечатлениями от первых Европейских игр из Баку поделится корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры – уже история первых Европейских игр. Церемония открытия прошла по-настоящему c олимпийским размахом. На арене — театрализованное шествие, на суд зрителей — сказ об Азербайджане. Сказочные фигуры, образы, световое шоу... А вот символом «города ветров» на этой церемонии открытия стало гранатовое дерево.

Исторический и состав участников. 6 тысяч атлетов из полусотни стран. А на трибунах – главы государств и правительств. Большая и белорусская делегация – почти две сотни человек. Александр Лукашенко лично приветствовал национальную сборную.

Наталья Шут в белорусской команде отвечает за здоровье спортсменов, а вот мощнейший заряд эмоций от тех, кто болеет на трибунах, получила сама во время парадного шествия нашей делегации.

Наталия Шут, руководитель медицинской группы белорусской команды на Первых Европейских играх в Баку:

Очень доброжелательные люди. Могу отметить, что очень любят белорусов. И реакцию этой любви можно было видеть вчера на открытии, когда мы выходили, на сколько нас дружно встречали криками. Это было очень приятно.

На протяжении двух недель за комплекты медалей наши спортсмены поборются в самых разных дисциплинах: от акробатики и велоспорта до фехтования и тхэквандо.

Однако сегодня атмосфера здесь скорее праздника и дружбы, чем соперничества и напряжения. В спортивной деревне в Баку есть все условия для жизни и тренировок.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Есть медицинский компонент. Работает психолог, которая может оказать необходимую помощь, помочь настроиться ребятам на те, или иные соревнования. Для многих это первый раз – такой высокий уровень соревнований. Конечно, присутствует и волнение, и, наверное, определённые психологические моменты. Поэтому это хорошая тренировка, особенно для тех, кто в первый раз принимает участие в соревнованиях такого высокого уровня.

Подобных, континентальных игр действительно немало: Азиатские, Панарабские, Панамериканские и даже Всеафриканские. Теперь свои соревнования такого уровня есть и в Европе. Кстати, проводить их планируется раз в четыре года. Но в будущем к летним играм добавиться могут еще и зимние.

Что и говорить, международное спортивное движение находится в постоянном развитии. Участие Синеокой в этом процессе обсуждали сегодня на встрече президент Беларуси и глава Международного олимпийского комитета. В прошлом он президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии. С сентября 2013 Томас Бах возглавляет олимпийское движение, только теперь международное.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы члены европейской семьи. Европа - наш общий дом. Поэтому нам придется, хотели бы мы этого или нет, как стране молодой и амбициозной, играть соответствующую роль, в том числе и в спорте. Тем более что спорт - это наш приоритет в стране. Наши принципы, которые мы исповедуем в политике, очень созвучны принципам, которые исповедует Международный олимпийский комитет. Мы абсолютно интернациональная, многоконфессиональная, многонациональная страна, где живут в мире и согласии люди разных конфессий, вероисповеданий и национальностей. Очень бы вас просил, чтобы все-таки Международный олимпийский комитет и его исполком уделяли больше внимания развитию спорта в тех странах, которые развиваются в этом направлении. Да, у нас есть десятки общепризнанных лидеров в мировом спорте, но нужно поддерживать развивающиеся страны. Я знаю, что такие идеи в МОК существуют. Мы готовы с вами вместе работать на практике, чтобы этой идее придать больший динамизм.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

Я очень рад возможности встретиться с вами. Уверен, что вы и белорусская команда сыграют важную роль в истории и проведении первых Европейских игр.

По завершении встречи Александр Лукашенко вручил президенту МОК орден Национального олимпийского комитета Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это воля наших спортсменов. Я ее выполняю.

«Спортивная тематика» и на встрече Александра Лукашенко с главой Европейских олимпийских комитетов. Именно Патрик Хикки ещё в 2011 предложил провести Европейские игры, которые должны были включать все основные олимпийские виды спорта. Идею тогда поддержал и Александр Лукашенко. Уже через год выбрали и столицу первого в истории подобного первенства.

К Европейским играм столица Азербайджана мощно подготовилась. Город преобразился. Возвели стадионы, гостиницы, новые жилые кварталы.

Патрик Хикки, президент Европейского олимпийского комитета:

Позвольте мне, прежде всего, поздравить с прекрасным проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Ото всех я слышал только самые лесные оценки. У вас прекрасные спортивные сооружения и объекты. Это еще и потому что вы сами занимаетесь спортом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне приходится по долгу службы и спортом заниматься, и отвечать за спорт, за его организацию. Знаете, современное общество не может быть без спорта или вне спорта. Развитие современного общества связано исключительно со спортом. Потому что это не только здоровье, но и, прежде всего, настроение человека. Азербайджан организацией этого мероприятия утер нос всем тем, кто нападал, и показал свой уровень. Это нормальная развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране. Поэтому критикуй его – не критикуй, но он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы. А критиковать нас всегда будут. Критиковать легче, чем делать. Поэтому нам надо к этому просто привыкать.

Патрик Хикки, президент Европейского олимпийского комитета:

Не могу не согласиться. Две-три недели назад мы выступали перед Европарламентом в Брюсселе. И они выступили с критикой в адрес нашего комитета за то, что мы проводим игры в Азербайджане. И тогда я им сказал: «Погодите, вы говорите от лица 28 стран, а мы представляем 50 стран Европы, поэтому давайте уважать всех».

За личный вклад в развитие белорусского олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений Глава белорусского государства наградил Патрика Хикки медалью Франциска Скорины.

И сегодня завершился трехдневный рабочий визит Александра Лукашенко в Азербайджан. Ещё утром самолет главы государства вылетел из аэропорта имени Гейдара Алиева.

Яркие фейерверки отгремели накануне вечером, а сегодня многие команды готовы уже к блеску «золота», «серебра» и «бронзы». Все в ожидании исторического момента.13 июня в Баку разыграют первые 13 комплектов наград первых Европейских игр. И вот наша съемочная группа у Дворца имени Гейдара Алиева болеет за наших борцов и желает, чтобы магическая цифра 13 оказалась для них счастливой.

Ольга Юруть, СТВ:

И вот – первая удача белорусских спортсменов. Серебро в греко-римской борьбе заслужил Сослан Дауров.

Сослан Дауров, серебряный призер Европейских игр в Баку:

Для меня это большой знак, что мы первые (прим. получили медаль). Но обещаю, что эта – не последняя медаль. Завтра еще ребята будут, сегодня еще борются. Так что можем все вместе пожелать удачи нашим ребятам! И хочу поблагодарить всю Беларусь, которая болела за меня, поддерживала. На трибунах я видел наши флаги, меня очень поддерживали.