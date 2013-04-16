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  • Александр Лукашенко объявил выговор министру архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову и председателю Витебского облисполкома Александру Косинцу

Александр Лукашенко объявил выговор министру архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову и председателю Витебского облисполкома Александру Косинцу

16 апреля 2013 18:06
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Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил выговор министру архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову и председателю Витебского облисполкома Александру Косинцу за непринятие должных мер по выполнению поручения Главы государства о завершении строительно-монтажных работ на «Витебскдреве».

Совмину поручено за необеспечение надлежащей организации работы предприятия привлечь в установленном порядке к дисциплинарной ответственности председателя «Беллесбумпрома» Александра Переславцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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