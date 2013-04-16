Александр Лукашенко объявил выговор министру архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову и председателю Витебского облисполкома Александру Косинцу

Новости Беларуси. Президент Беларуси объявил выговор министру архитектуры и строительства Анатолию Ничкасову и председателю Витебского облисполкома Александру Косинцу за непринятие должных мер по выполнению поручения Главы государства о завершении строительно-монтажных работ на «Витебскдреве».

Совмину поручено за необеспечение надлежащей организации работы предприятия привлечь в установленном порядке к дисциплинарной ответственности председателя «Беллесбумпрома» Александра Переславцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.