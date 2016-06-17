Железные дороги, детская больница и кондитерская фабрика: Президент 17 июня посетит Гомельскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре Александр Лукашенко посетит железнодорожный вокзал, где ему доложат о выполнении поручений по развитию транспортной инфраструктуры страны, включая автомобильные и железные дороги.

Речь, в частности, пойдет об открытии движения на участке трассы М5 Бобруйск - Жлобин и досрочном введении в эксплуатацию автодороги Минск - Гомель, а также об электрификации железнодорожных участков в гомельском направлении.

Планируется, что Президент ознакомится и с новым подвижным составом на электрической тяге от компании "Штадлер" и новым электровозом китайского производства. Ожидается, что во время посещения состоится церемония открытия регулярного движения электропоездов.

Кроме того, Александр Лукашенко посетит площадку, где идет реконструкция детской областной клинической больницы. Главе государства доложат о ходе строительных работ, демографической ситуации в стране и регионе, социально-экономическом развитии Гомельской области и областного центра.

Программой рабочей поездки Президента предусмотрено также посещение кондитерской фабрики "Спартак". Здесь речь пойдет как о развитии предприятия, так и кондитерской отрасли страны в целом. Александр Лукашенко ознакомится с процессом производства новых видов кондитерских изделий на модернизированном оборудовании и выставкой образцов продукции.