Заседание «нормандской четверки» в Минске завершено, участники покинули Дворец Независимости

Новости Беларуси. В Минске завершились переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Так, после 16 часового общения во Дворце Независимости к журналистам вышли лидеры нормандской четверки. Все они тепло поприветствовали и пообщались с президентом Беларуси.

Через 15 часов большого переговорного процесса есть итоги, мы можем их подводить. Кортежи разъехались. Это уже означает, что переговоры завершились.

Первым в поле зрения журналистов оказался Владимир Путин. Он спустился с переговоров и пообщался с Александром Лукашенко. Было сразу заметно, что это уже прощание. Доброжелательное было общение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого, уже за Путиным, спустились в холл лидеры Германии и Франции. С ними тоже пообщался Александр Лукашенко. Было очень доброжелательное общение, а Франсуа Олланд так воодушевленно тряс нашему президенту руку, что, видимо, по душе ему пришелся этот теплый и дружеский прием в минском Дворце Независимости.

Последним с переговоров ушел президент Украины Петр Порошенко. Он тоже пообщался, сказал несколько слов президенту Беларуси. Они попрощались.

Уже после этого, когда все лидеры стран начали разъезжаться, многие журналисты обступили президента Беларуси в поисках хоть какой-то информации, чтобы он пролил свет. Может быть, поделился какими-то деталями.

Итак, что решено, к каким договоренностям пришли? Можно ссылаться на комментарий Владимира Путина.

Достигнуто много по итогам переговоров в Минске. Подписан минской контактной группой документ. Это «Комплекс мер, направленный на имплементацию минских договоренностей», то есть на практическое осуществление того, о чем уже договорились в Минске.

Также есть документ, заявление президентов Украины, Франции и Германии, что они поддерживают этот процесс.

Стороны договорились о том, что будет прекращен огонь с нуля часов 15 февраля. Также договорились о том, что будет осуществлен отвод тяжелых вооружений от сегодняшних линий соприкосновения для украинских войск.

Она была обозначена 19 сентября в Минске.