Заседание межправсовета ЕАЭС: какие вопросы планируют обсудить в Бишкеке

Новости Беларуси. «Евразийская пятерка», 2 дня и 12 вопросов! Бишкек собирает заседание межправсовета ЕАЭС. Беларусь на форуме представит премьер-министр Андрей Кобяков. Главы правительств обсудят устранение барьеров в развитии внутреннего евразийского рынка, а также как выгоднее выходить на рынки третьих стран.

И, кстати, такой стратегией уже могут поделиться на некоторых белорусских предприятиях.

О планах политического разговора сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправительственного совета – отличная возможность обсудить и проблемы, и позитивный опыт совместной работы в рамках ЕАЭС. На представительном форуме в Бишкеке ожидают глав правительств всех стран-участниц объединения.

Белорусскую делегацию возглавляет премьер Андрей Кобяков.

Так что мнения и оценки прозвучат с учетом интересов каждого государства. Сложности, несомненно, есть, но и плюсы очевидны. Страна с выходом на многомиллионные рынки становится куда интереснее для инвесторов.

Олег Ильин, директор «Агентства стратегического и экономического развития»:

Когда инвестор видит большой рынок – сопоставимый с рынком Европейского Союза, – безусловно, это отражается на выручке и объемах продаж.

Но обсуждать в Бишкеке будут не теорию. В повестке дня – 12 вопросов.

В том числе и развитие экспорта сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.

Понятно, что внутри союза, друг с другом, странам торговать просто. Главы правительств будут решать, как успешно продавать продукцию дальше, за границы Еевразийского экономического союза. То, что это возможно и выгодно, могут рассказать на Гомсельмаше. Благодаря общему экономическому пространству, предприятие скоро

откроет сборочное производство в Кыргызстане, которое фактически «возьмет на себя» и продажи, и сервис во всем регионе.

И, к примеру, аграрию из Узбекистана больше не придется заказывать деталь из Беларуси.

Игорь Короткевич, первый заместитель директора департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш»:

Организация сборочного производства на этих площадках – в Кыргызстане – позволит не только собирать и продавать технику на терртории Кыргызстана, но и так же в сопредельные государства, третьи страны: Узбекистан, Таджикистан, Иран, Ирак. Если сегодня объем продаж нашей техники в Кыргызскую республику за последние три года составил порядка 100 единиц, то с учетом продажи в сопредельные государства можно прогнозировать значительный рост.

Согласуют на заседании Евразийского межправсовета и прогнозы развития АПК, обсудят спрос и предложение по основным видам сельхозпродукции.

И эта тема особенно важна не столько для политологов, сколько для предприятий. Скажем, птицефабрики под Минском. После модернизации продукции стали выпускать вдвое больше, поэтому здесь активно ищут новые рынки, учитывая возможности Евразийского экономического союза.

Александр Бейшер, специалист по внешнеэкономической деятельности птицефабрики:

В основном мы работаем с Российской Федерацией, но очень бы хотели работать со всеми странами ЕАЭС. Предприятию это даст хорошую выручку, большие объемы. Поэтому мы стремимся на эти рынки.

«Евразийская пятерка» планирует обсудить и устранение препятствий в развитии общего рынка, и импортозамещение комплектующих. Ожидается и ряд двусторонних встреч.