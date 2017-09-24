«Запад-2017»: на какие вопросы ответил Президент Беларуси после завершения учений

Новости Беларуси. С финальными залпами орудий на полигонах закончилась и самая настоящая война фейков вокруг «Запада-2017», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, она не была в замысле учения. Западные политики и СМИ начали информационную волну по собственной инициативе. Вообще, складывается впечатление, что некоторым из них лучше писать бы сценарии фильмов-катастроф.

Не случилось ни третьей мировой, ни дестабилизации региона. А небывалый ажиотаж западных наблюдателей Беларусь удовлетворила в полной мере. В Министерство обороны пришло около 300 заявок от репортеров с просьбой освещать учения. На вопросы журналистов после окончания маневров ответил Президент Александр Лукашенко. Подробности смотрите в нашем сюжете.