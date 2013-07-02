Заключённые тюрьмы Гуантанамо пытаются добиться отмены болезненной процедуры принудительного кормления

Новости США. Заключённые тюрьмы Гуантанамо подали иск в федеральный суд Соединенных Штатов, пытаясь добиться отмены принудительного кормления. На данный момент болезненной процедуре подвергаются 44 узника.

Отказываться от еды заключённые начали ещё в конце февраля. Так они выражают недовольство бесчеловечными, по их словам, условиями содержания. Кроме того, их возмущает то, у людей, попавших в лагерь без суда и следствия, нет надежды на освобождение.

Сейчас в Гуантанамо содержатся 166 подозреваемых в терроризме, большинству из которых так и не предъявили официальные обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.