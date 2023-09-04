«Я слово дал – я его взял, я сказал – я забыл». Почему это точно не про Лукашенко?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):

Все говорят, политика – это искусство компромиссов, и я согласен с этим. Президент Беларуси способен на компромиссы, но эти компромиссы не отменяют честь, совесть, слово, как это стало модным на Западе. Я слово дал – я его взял, я сказал – я забыл. И это считается искусством дипломатии и способностью компромиссов. Это ложь, безнравственность. Это та когорта политиков, которая должна уйти в небытие. Слушая Лукашенко, я знаю, что каждое слово, которое он говорит, он за него стоит. И даже когда ему не очень удобно, он все равно стоит за это.

Большое уважение за его позицию и именно геополитическую позицию, которую он занимает. Да, Беларусь стала якорем стабилизации. И дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Я уверен, что вокруг таких лидеров (он не один на политической арене) соберется когорта новых политиков, которые будут четко понимать, что такое совесть, честь, ответственность перед собственным народом, ответственность за данное слово. И умеющих искать, находить компромиссы и приходить к положительным результатам их деятельности. Я в это верю, работаю над этим, и мы увидим новую Европу, как только закончится этот передел нынешнего дня, а он закончится скоро.

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