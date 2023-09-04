Гайдукевич: если Европа сунется в Беларусь, никакой СВО не будет. Будет война

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Заявления, которые сегодня звучат, полярно отличаются от того, что мы слышали еще полгода назад либо год. И голоса тех европейцев, которые действительно для нас было невозможно услышать, сегодня звучат все громче и громче. О чем это говорит?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Они и раньше звучали, просто рот затыкали. Мы же видим, как в Европе борются со свободой слова, как борются с политиками, депутатами, которые говорят правду. Они выражают мнение большинства европейцев, ведь на самом деле белорусам и россиянам конфликт с Европой не нужен. Мы не хотим быть в противостоянии с Европой. Зачем нам это надо? Мы живем на одном континенте. Мы мечтаем о хорошей границе, о нормальной торговле, не вмешиваться в дела друг друга. То же самое хотят европейцы. Все, что сейчас происходит, выгодно только американцам. Европейцам это не выгодно, нам это не нужно. На неделе Президент провел совещание Совета безопасности. Основной контент какой был? Казалось бы, такое напряжение на границе, давят нашу страну, провоцируют. А он о чем говорил? О мире. Он говорил: давайте протянем еще раз руку, давайте пригласим. Если Польша так переживает (врет, что переживает), что якобы мы нападем… Мы же никогда не нападем. Нужна нам та Польша… Мы хотим жить у себя в стране. Пригласим их на наши учения ОДКБ. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите. Нас же они не зовут никуда, а мы не хотим войны. Они нас провоцируют – мы войны не хотим. И Президент постоянно на заседании Совбеза говорил о мире.