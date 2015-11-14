«Я не политик, но жду войны». Из Сирии в Турцию выплескиваются не только беженцы, но и теракты

Главный возмутитель мирового спокойствия – так называемое Исламское государство («ИГИЛ»). Недавно мировые СМИ сообщили, что исламские радикалы создают тренировочный лагерь в середине Европы, в Боснии. Беларусь не может игнорировать угрозы для Старого света, будучи его географическим центром.

Тревожные сообщения приходят и из соседней России: главаря ячейки «ИГИЛ» ликвидировали на юге страны, в Нальчике. Против боевиков Исламского государства Россия ведет военные действия в Сирии.

Удары с воздуха наносят и самолеты американских ВВС, взлетающие с турецких аэродромов. Турция тоже подключилась к антиигиловской коалиции, несмотря на всевозможную конспирологию. Турецкие F-16 совершили несколько авианалетов на позиции боевиков. В ответ Турцию захлестнула серия терактов. Сотни людей убиты и ранены.

Политическим следствием напряженной ситуации стала уверенная победа на выборах в Турции правящей партии, которую возглавляет президент Эрдоган. Как говорят турецкие политики, народ сплотился в трудную минуту. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Турция на этой неделе вспоминала своего первого президента – Ататюрка. Минута в минуту в 9.05 утра в городах завыли сирены и остановились машины.

Реформатора и политика лозунгами поминали подростки, в поддержку Ататюрка в день его смерти в окнах, на стенах и даже на автомобилях вывешивали государственные флаги, а некоторые и вовсе оторвались от работы, чтобы стоя почтить память первого лидера страны. Что такое сплотиться, народу Турции, к сожалению, чаще известно из-за скорбных событий. Терактов в стране лишь в 2015 году – более 20.

Один из недавних терактов произошел в Анкаре прямо возле железнодорожного вокзала. Это был митинг за мир в стране, но акция прервалась, толком даже и не начавшись. Когда в толпе сработало взрывное устройство, люди в панике бегут в том направлении, но уже там буквально через секунды гремит еще один взрыв. Более сотни погибших. Это был митинг за мир в стране.

Житель Турции:

Это какой-то кошмар. Ужас. Мы потеряли столько жизней. Как же все это надоело.

На фоне терактов в Турции менее чем за полгода дважды прошли парламентские выборы. Но если в июне правящая «Партия справедливости и развития» получила чуть более 40% голосов избирателей, потеряв парламентское большинство, уже в ноябре та же политическая сила «отыгрывает» почти 9%. И аналитики связывают такой рост доверия пропрезидентской партии в том числе и с угрозой террористических атак.

Ташансу Тюркер, доцент кафедры политических наук и государственного управления факультета политических наук университета Анкары:

Люди не привыкли к взрывам прямо в центре столицы страны. Теракт в Анкаре – это был настоящий шок, последняя капля. И, думаю, именно это и повлияло на результаты выборов. Люди хотя бы стали более уверенными, что на верхах политики не будут делить власть и перетягивать одеяло, а будет одна правящая партия, которая не станет ни с кем спорить, зато сможет быстро принимать решения и гарантировать безопасность людей.

В турецких СМИ периодически проскакивают напоминания не посещать места массовых скоплений людей, а во многих торговых центрах даже установлена система досмотра как в аэропортах.

Саадат, житель Анкары:

Я всем своим родным говорю держаться подальше от мест, куда приходят толпы народу: рынки, магазины.

По словам местного жителя, тотальной паники у людей нет, но многие несколько раз подумают, стоит ли приходить, скажем, на митинг или переполненный стадион. Свою большую ложку дегтя в бочку страха добавляет еще и общая граница с Сирией. В Турцию нескончаемым потоком едут и идут беженцы. И эта ситуация негативно влияет еще и на экономику, причем ощутимо для каждого жителя Турции.

Саадат, житель Анкары:

Конечно, мы должны оставаться людьми и помогать беженцам, но у нас и так постоянно растет безработица, а приехавшие сирийцы готовы работать буквально за гроши.

Мехмет Йегин, руководитель международного центра стратегических исследований:

Безработица и рост курса доллара по отношению к турецкой лире, инфляция, которая постоянно растет. Но экономика – не самая главная проблема для Турции. Угроза «ИГИЛ» – вот с чем нужно бороться в первую очередь.

Тема борьбы с терроризмом, особенно после атак в Париже, наверняка станет ключевой на саммите «Большой двадцатки», который в ближайшие дни состоится именно в Турции. Но все это будут официальные разговоры в безопасной Анталье, а вот что происходит в непосредственной близости от границы Турции и Сирии? Город Антакья, километров 20 до неспокойных рубежей.

Мухаммед Хури, беженец:

У меня в Сирии большая семья. Но приехал я один, потому что на всех не хватило денег. Когда мы последний раз общались, родители с сестрами прятались от бомбежки.

Мухаммед живет в подсобке у местного жителя, который согласился приютить сирийца в обмен на дармовую работу на рынке. А соседом у парня – еще один спасшийся от войны.

Мухаммед Омер, беженец:

Надеюсь, доберемся до Европы.

На глазах погибли друзья. Молодая пара и мужчина с боевым вертолетом на груди говорит, что даже если его родные захотят вернуться домой, в Сирию, возвращаться будет просто некуда.

Мухаммед Омер, беженец:

Мы сбежали от смерти, от бомбардировок. От нашего дома не осталось ничего, пустое место. Прямое попадание.

Сегодня в Турции уже более двух миллионов сирийских беженцев. Чтобы их разместить, страна потратила примерно 7 миллиардов евро. Живут вынужденные переселенцы в лагерях, они значительно отличаются от подобных в Европе: закрытые режимные зоны с вышками и колючкой, больше похожие на тюрьму. А расположены такие мини-городки в паре километров от границы. Здесь даже дети знают, в каком направлении сирийские рубежи.

Насколько же обманчивым может быть первое впечатление. Поля, горы, самое время собирать урожай. Романтика да и только. Если не знать, что совсем недалеко отсюда уже не перцы, а гранаты, причем настоящие. Сейчас мы находимся буквально в паре сотне метров от турецко-сирийской границы.

Нам довелось на себе проверить, насколько серьезно охраняется турецко-сирийская граница. Несмотря на то, что были журналистские аккредитации и до самого стыка двух стран мы, как ни крути, не добрались, проверяли и допрашивали нашу группу 9 часов, а перевозили под охраной автоматчиков, у которых, в отличие от нас, было очень хорошее настроение.

После всех проверок глубокой ночью нас все же отпустили. И спустя день уже в тысяче с лишним километров, в Стамбуле, мы спрашивали, что думают о будущем касательно сирийского соседства в таком далеком от границы мегаполисе.

Ферхат Шелик:

Я не политик, но я жду войны – беда к нам идет именно со стороны Сирии. Если в потоке беженцев будут еще и террористы того же «ИГИЛ», что вполне возможно, будет просто катастрофа.

Что ждет Турцию в ближайшие месяцы, предсказать сложно, ведь в одном и том же предмете можно увидеть круг, а можно и дырку от бублика. Конфликт с курдами, постоянное напряжение на границе с Сирией. Сложно говорить о безопасности, когда «ИГИЛ» фактически под боком у страны. Но, вместе с тем, теперь у Турции одна правящая партия, и, возможно, политики смогут оправдать доверие и надежды жителей страны, которые уже порядком устали от фотографий погибших на фоне надписи «Мир».