По итогам переговоров с премьер-министром Индии Моди Зеленский заявил, что хочет провести следующую проукраинскую конференцию в Индии, что в духе мирных инициатив Нью-Дели, но есть одно но. Моди придется подписать итоговое заявление, принятое на саммите в Швейцарии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Индия, как и многие другие страны, не присоединилась к коммюнике. Посмотрим, что в итоге перевесит. Индия имеет тесные контакты как с Россией, так и со Штатами. Но в любом случае, если речь идет о налаживании мирных переговоров, то никакая конференция не поможет. Как неоднократно заявляли в Кремле, отправная точка для этого – Стамбульские соглашения, которые уже были парафированы, но Зеленский все взял и отменил, под давлением Запада подписав указ о запрете переговоров с Москвой. Уже только этот факт делает возобновление контактов невозможным. Да и обстановка на поле боя не благоволит. Помним события в Курской области, нападение на порт «Кавказ».

Хотя, несмотря на все обстоятельства, к примеру, наш Президент не исключает, что возможность вернуться к диалогу есть. С чего начать – а с того, где, собственно, и поставили точку, когда в последний раз собирались за столом переговоров.