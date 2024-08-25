«Взгляды Беларуси и Ватикана практически совпадают» – итоги встречи Лукашенко с Апостольским нунцием
По итогам переговоров с премьер-министром Индии Моди Зеленский заявил, что хочет провести следующую проукраинскую конференцию в Индии, что в духе мирных инициатив Нью-Дели, но есть одно но. Моди придется подписать итоговое заявление, принятое на саммите в Швейцарии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Индия, как и многие другие страны, не присоединилась к коммюнике. Посмотрим, что в итоге перевесит. Индия имеет тесные контакты как с Россией, так и со Штатами. Но в любом случае, если речь идет о налаживании мирных переговоров, то никакая конференция не поможет. Как неоднократно заявляли в Кремле, отправная точка для этого – Стамбульские соглашения, которые уже были парафированы, но Зеленский все взял и отменил, под давлением Запада подписав указ о запрете переговоров с Москвой. Уже только этот факт делает возобновление контактов невозможным. Да и обстановка на поле боя не благоволит. Помним события в Курской области, нападение на порт «Кавказ».
Хотя, несмотря на все обстоятельства, к примеру, наш Президент не исключает, что возможность вернуться к диалогу есть. С чего начать – а с того, где, собственно, и поставили точку, когда в последний раз собирались за столом переговоров.
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Мирные планы по Украине выдвигали в свое время разные страны. Китай, Бразилия, ЮАР, Турция. Среди тех, кто призывал остановить боевые действия, был и Ватикан. Папа Римский не предлагал какой-то конкретный план, но молился за то, чтобы Россия и Украина нашли в себе силы и начали диалог. Через посредников или без – не столь важно. Главное – остановить кровопролитие. В этом взгляды Беларуси и Ватикана практически совпадают. Европе нужен новый договор о мире, скажет Президент во время встречи с апостольским нунцием, которая прошла во Дворце Независимости в пятницу, 23 августа.
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О том, что у Минска и Ватикана есть понимание на разных уровнях, Анте Йозич признавался в эксклюзивном интервью для нашей программы. Мы разговаривали с нунцием в 2022 году в канун Рождества. На тот момент дипломат из Ватикана пробыл в нашей стране всего два года, но говорил, что успел проникнуться атмосферой, лучше узнать белорусов и наш менталитет. А потому не исключал, что Минск сможет снова принять переговоры по Украине, если нам выпадет такая миссия. Читайте здесь.