Авдонин: Лукашенко в 1990-х действительно отвёл нас от страшнейшего будущего

Весь день в телеэфире 19 августа 1991-го оно – «Лебединое озеро». Такой, ничего хорошего не обещающий, репертуар был знаком зрителям. Шедевр Чайковского уже не раз звучал в дни скорби по очередному почившему генсеку. Но то, что в этот день в Москве развернулась трагедия куда масштабнее и с куда более далеко идущими последствиями, мало кто знал. И уж тем более не понимал, что все это – прощальная песня самой большой страны в мире. А заодно и тревожная увертюра к новой, непонятной и никому не ведомой жизни.