Лукашенко: если будет, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины

Важная деталь интервью [с Евгением Поповым – прим. ред.]: Президент по-прежнему уверен, что переговоры с Украиной возможны, более того, последовал намек, что Беларусь сохраняет каналы коммуникации с украинскими военными, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
С чего начать, чтобы возобновить мирный процесс, – вернуться к соглашениям, достигнутым в Стамбуле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос китайцы, бразильцы и прочие задают: «Ну сели за стол переговоров, с чего начать?» И он правильно, от земли, умно предложил: «Давайте начнем, на чем закончили в Стамбуле». Давайте развернем тетрадку эту, где подписались, парафировали фактически переговорщики. Мне Путин его переслал сразу. Давайте отсюда начнем. Да, на земле ситуация изменилась, еще изменилась ситуация, но с этого-то можно начать. И начать обсуждать: так, Россия – это территория уже в России конституционна… Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопрос. И такая возможность есть. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины. Империю эту еще никто не побеждал и не победит, Россию. Какое НАТО тут справится? У американцев одна политика – Европу столкнуть с Россией, пускай дерутся, а они потом будут разбираться на Востоке, с китайцами.
Лукашенко: с украинской и нашей сторон присутствуют войска – это смерти подобно, чтобы мы их убрали. Подробности.