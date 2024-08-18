Лукашенко: если будет, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины

Важная деталь интервью [с Евгением Поповым – прим. ред.]: Президент по-прежнему уверен, что переговоры с Украиной возможны, более того, последовал намек, что Беларусь сохраняет каналы коммуникации с украинскими военными, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

С чего начать, чтобы возобновить мирный процесс, – вернуться к соглашениям, достигнутым в Стамбуле.