Сын репрессированного и бандеровец. Жук рассказал, кем были люди, которые развалили Советский Союз

Весь день в телеэфире 19 августа 1991-го оно – «Лебединое озеро». Такой, ничего хорошего не обещающий, репертуар был знаком зрителям. Шедевр Чайковского уже не раз звучал в дни скорби по очередному почившему генсеку. Но то, что в этот день в Москве развернулась трагедия куда масштабнее и с куда более далеко идущими последствиями, мало кто знал. И уж тем более не понимал, что все это – прощальная песня самой большой страны в мире. А заодно и тревожная увертюра к новой, непонятной и никому не ведомой жизни.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Давайте будем говорить о тех, кого выбрали подписывать. Наш Шушкевич, сын репрессированного человека с большой-большой детской обидой на все советское. Первый президент Украины Кравчук, молодым человеком был связным у бандеровцев. Тогда это не афишировалось, но сегодня можно про это говорить. И Борис Николаевич Ельцин, который взошел к власти благодаря цветной революции в августе. Помним танки и стрельбу по Белому дому в Москве? Это что такое? Можем ли мы это проецировать, исходя из наших знаний сегодня, на переворот и мятеж? Но тот, который удался, поэтому это революция.