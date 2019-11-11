Выборы в парламент Беларуси: досрочное голосование начнётся с 12 ноября

Новости Беларуси. Нынешняя неделя – финишная для избирательной кампании в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 ноября начнется досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей. Оно продолжится 5 дней.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Например, на прошлых парламентских выборах, а они, напомним, прошли в сентябре 2016-го, свыше 30 % избирателей посетили участки для голосования не в основной день плебисцита. И это широко применяемая мировая практика.