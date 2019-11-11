Прямой эфир

Выборы в парламент Беларуси: досрочное голосование начнётся с 12 ноября

11 ноября 2019 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нынешняя неделя – финишная для избирательной кампании в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 ноября начнется досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей.  Оно продолжится 5 дней.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Например, на прошлых парламентских выборах, а они, напомним, прошли в сентябре 2016-го, свыше 30 % избирателей посетили участки для голосования не в основной день плебисцита. И это широко применяемая мировая практика.

Выборы в парламент Беларуси: досрочное голосование начнётся с 12 ноября-1

Так, в большинстве штатов Америки дается возможность избирателям проголосовать в период от нескольких дней до 2 месяцев, не дожидаясь официальной даты выборов. Различны  временные периоды досрочного голосования и в Европе: в Норвегии это 4 недели, в Швейцарии – 5, в Швеции – 6 недель.

# Выборы-2019 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей
10 ноября 2019 17:23

Александр Лукашенко в завершение визита в ОАЭ посетил Большую мечеть и сделал запись в Книге почётных гостей

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ
09 ноября 2019 17:31

Завершился визит Александра Лукашенко в ОАЭ

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов
08 ноября 2019 16:55

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов