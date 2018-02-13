«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. 13 февраля по всей стране началось досрочное голосование для тех, кто не сможет сделать свой выбор в ближайшее воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двери распахнули более 5500 избирательных участков. В эти же дни продолжается и предвыборная агитация. Напоминаем, на 18 тысяч депутатских мандатов на выборах в местные советы претендуют более 22 тысяч кандидатов. Репортаж Дмитрия Бояровича.

Ромуальда Пинюта, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 19 Ленинского района Гродно:

Уважаемые члены комиссии, урна готова, выборы с этого момента начинаются. 10 часов утра. Гродно. Здесь, как и по всей стране, открылось досрочное голосование. Это – один из 5620 участков. На нем ожидают активную явку.

Ромуальда Пинюта:

У нас очень много избирателей из числа студентов. По опыту многих лет: наш участок всегда отличался особой активностью в период досрочного голосования.

Правом голоса на выборах в местные Советы обладают почти 7 миллионов белорусов. Многие голосуют впервые, как, например, Вероника и Екатерина. К «избирательным дебютантам» – особый подход.

Екатерина Кичило, Вероника Фомина, студенты БГЭУ:

Это были наши первые выборы. Это было довольно волнительно, но мы справились.

Каждый, кто внесен в списки для голосования, может отдать свой голос заранее, причем подтверждать причины не нужно. Кстати, среди последних лидирует совсем простая: не у всех воскресенье – день свободный.

Избиратели:

Я пришла на голосование потому, что мы с семьей на эти выходные отправляемся на масленичные гулянья.

Сегодня у меня выходной, и завтра. А 18 работаю с самого утра до вечера.

Досрочно голосую, потому что День рождения и у меня потом не будет времени. Белорусам предстоит выбрать более 18 тысяч депутатов, которые затем представят интересы избирателей в законодательных органах власти на местах. Так что знать своего кандидата – в интересах каждого.

Избиратель:

Обращаю внимание, во-первых, на год рождения. За 40 чтоб перевалило, чтобы у него уже что-то сложилось. Образование было.

Николай Клютко, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 23 Центрального района Минска:

Большинство, конечно, уже определились с выбором своих кандидатов. Но некоторые и здесь обращают внимание, изучают кандидатов. У каждого человека свой подход к будущим депутатам.

За ходом выборов следят наблюдатели. Национальных – больше 28 тысяч, международных – 46. Например, из Литвы, России или США. Эти цифры могут вырасти ближе к основному дню голосования.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом, избирательная кампания проходит спокойно. Кандидаты в депутаты по-прежнему осуществляют предвыборную агитацию. В стране нет дня тишины, поэтому проводить агитацию можно и в последний день, предшествующий выборам, то есть в субботу 17 февраля.

Основной день голосования – воскресенье. К действующим участкам 18 февраля добавится больше 200 в санаториях, больницах, домах отдыха. Свои двери они распахнут уже в 08:00.