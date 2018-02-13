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«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования

13 февраля 2018 20:59
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Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. 13 февраля по всей стране началось досрочное голосование для тех, кто не сможет сделать свой выбор в ближайшее воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двери распахнули более 5500 избирательных участков. В эти же дни продолжается и предвыборная агитация. Напоминаем, на 18 тысяч депутатских мандатов на выборах в местные советы претендуют более 22 тысяч кандидатов.

Репортаж Дмитрия Бояровича.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-1

Ромуальда Пинюта, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 19 Ленинского района Гродно:
Уважаемые члены комиссии, урна готова, выборы с этого момента начинаются.

10 часов утра. Гродно. Здесь, как и по всей стране, открылось досрочное голосование. Это – один из 5620 участков. На нем ожидают активную явку. 

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-4

Ромуальда Пинюта:
У нас очень много избирателей из числа студентов. По опыту многих лет: наш участок всегда отличался особой активностью в период досрочного голосования. 

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-7

Правом голоса на выборах в местные Советы обладают почти 7 миллионов белорусов. Многие голосуют впервые, как, например, Вероника и Екатерина. К «избирательным дебютантам» – особый подход.  

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-10

Екатерина Кичило, Вероника Фомина, студенты БГЭУ:
Это были наши первые выборы. Это было довольно волнительно, но мы справились.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-13

Каждый, кто внесен в списки для голосования, может отдать свой голос заранее, причем подтверждать причины не нужно. Кстати, среди последних лидирует совсем простая: не у всех воскресенье – день свободный.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-16

Избиратели:
Я пришла на голосование потому, что мы с семьей на эти выходные отправляемся на масленичные гулянья.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-19

Сегодня у меня выходной, и завтра. А 18 работаю с самого утра до вечера.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-22

Досрочно голосую, потому что День рождения и у меня потом не будет времени.

Белорусам предстоит выбрать более 18 тысяч депутатов, которые затем представят интересы избирателей в законодательных органах власти на местах. Так что знать своего кандидата – в интересах каждого.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-25

Избиратель:
Обращаю внимание, во-первых, на год рождения. За 40 чтоб перевалило, чтобы у него уже что-то сложилось. Образование было.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-28

Николай Клютко, заместитель председателя избирательной комиссии участка для голосования № 23 Центрального района Минска:
Большинство, конечно, уже определились с выбором своих кандидатов. Но некоторые и здесь обращают внимание, изучают кандидатов. У каждого человека свой подход к будущим депутатам.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-31

За ходом выборов следят наблюдатели. Национальных – больше 28 тысяч, международных – 46. Например, из Литвы, России или США. Эти цифры могут вырасти ближе к основному дню голосования.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-34

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
В целом, избирательная кампания проходит спокойно. Кандидаты в депутаты по-прежнему осуществляют предвыборную агитацию. В стране нет дня тишины, поэтому проводить агитацию можно и в последний день, предшествующий выборам, то есть в субботу 17 февраля.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-37

Основной день голосования – воскресенье. К действующим участкам 18 февраля добавится больше 200 в санаториях, больницах, домах отдыха. Свои двери они распахнут уже в 08:00.

«Выборы начинаются с этого момента». Репортаж СТВ о первом дне досрочного голосования-40

Дмитрий Боярович, СТВ:
И еще. Центризбирком рекомендует тем, кого не будет в стране 18 февраля, исполнить гражданский долг досрочно. В отличие от парламентских и выборов Президента, на выборах в местные Советы участки для голосования за рубежом не предусмотрены.

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Выборы депутатов в местные Советы # Вероника Фомина

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