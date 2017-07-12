Вы приехали в страну, где думают по-русски: Александр Лукашенко на открытии встречи ВАРП

Новости Беларуси. 12 июля Минск станет масштабной дискуссионной площадкой. Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, СТВ:
Пленарное заседание – это ключевой момент конгресса. В открытии встречи принял участие и Президент Республики Беларусь. Он обратился ко всем присутствующим с приветственной речью.
Александр Лукашенко отметил, что русский язык – это живой организм, в развитие которого свою лепту внесли и белорусы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы, конечно, очень рады, что параллельно сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский язык, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем, и вас это нисколько не должно настораживать. Этим мы будем и богаты.
Я уже говорил Владимиру Владимировичу отдельно на эту тему. Я говорил: «Вот видишь, какой богатый белорусский народ. Он знает не только русский язык. А вы,» – говорю, – «белорусского языка не знаете».
Поэтому это наше родное. Это даже не близкое, это то, что в нас внутри. И потерять сегодня русский язык – это потерять свою историю, свою современность. И я уверен: свое будущее в век, когда быстрыми темпами развиваются информационные технологии, когда жизнь просто бурлит, нельзя сегодня, отвлекаясь на некоторые проблемы, русский, белорусский, английский язык и так далее, потерять главное.
Поэтому надо использовать все языки.
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