Встреча президентов Беларуси и Грузии состоялась во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества 2 марта вновь обсудили во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили. Официальный визит грузинского лидера в Минск продолжается.

Главы государств общались накануне в формате «один на один» более трех часов, после чего переговоры прошли в расширенном составе.

Сегодня же лидеры продолжили общение. Оба президента выразили заинтересованность в углублении отношений Беларуси и Грузии.

Перспективными назвали целый ряд отраслей: от сельского хозяйства и промышленности до туризма и культуры. В программе грузинской делегации – встреча в парламенте, кроме того обсуждать достигнутые договоренности продолжат в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь