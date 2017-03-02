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Встреча президентов Беларуси и Грузии состоялась во Дворце Независимости

02 марта 2017 08:28
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Новости Беларуси. Новые направления сотрудничества 2 марта вновь обсудили во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко и Гиорги Маргвелашвили. Официальный визит грузинского лидера в Минск продолжается.

Главы государств общались накануне в формате «один на один» более трех часов, после чего переговоры прошли в расширенном составе.

Сегодня же лидеры продолжили общение. Оба президента выразили заинтересованность в углублении отношений Беларуси и Грузии.

Перспективными назвали целый ряд отраслей: от сельского хозяйства и промышленности до туризма и культуры. В программе грузинской делегации – встреча в парламенте, кроме того обсуждать достигнутые договоренности продолжат в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

# Александр Лукашенко # Беларусь-Грузия # Георгий Маргвелашвили

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