Прямой эфир

Военачальники стран СНГ и ОДКБ обсуждают в Москве планы сотрудничества

02 ноября 2006 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В частности, предполагается рассмотреть вопросы планирования совместных мероприятий оперативной подготовки войск на 2007 год. Также 2 ноября в российской столице проходит рабочее совещание начальников Генеральных штабов армий стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Они подводят итоги совместного комплексного оперативно-тактического учения "Рубеж-2006". Напомним, в состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Другие новости рубрики

Все новости
02 ноября 2006 13:00

Главы погранведомств Беларуси и Литвы обсуждают в Вильнюсе план сотрудничества на 2007 год

02 ноября 2006 09:10

Открылся Международный семинар по противодействию транснациональной преступности

01 ноября 2006 15:12

На территории Беларуси и России введена миграционная карта единого образца