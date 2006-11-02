Военачальники стран СНГ и ОДКБ обсуждают в Москве планы сотрудничества
В частности, предполагается рассмотреть вопросы планирования совместных мероприятий оперативной подготовки войск на 2007 год.
Также 2 ноября в российской столице проходит рабочее совещание начальников Генеральных штабов армий стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Они подводят итоги совместного комплексного оперативно-тактического учения "Рубеж-2006". Напомним, в состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.