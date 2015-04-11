Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси чиновники 11 апреля вновь вышли на телефонную связь с населением. Представители власти уже в 12-ый раз отвечали на вопросы белорусов. По горячим линиям можно не только донести свою проблему, но и получить ее решение. И хотя жилищно-коммунальное хозяйство каждую субботу становится самой обсуждаемой темой, в Ленинском районе Минска вопросы качественного медобслуживания не менее актуальны.

Галина Шкода, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Большие вопросы касаются системы социальной защиты населения. В этой связи к нам обращаются, как правило, не с жалобами, а с просьбами о помощи. Это вопросы оказания качественной медицинской помощи населению. Это вопросы доступности помощи узких специалистов. Что касается несовершеннолетних, то родителей волнует возможность трудоустройства ребят возраста 14–15 лет.

Практика прямых телефонных линий в Беларуси ведется с середины января, и уже очевидно, что субботние беседы с чиновниками себя оправдали. За все время с представителями власти связались тысячи людей, большинство проблем было решено незамедлительно, а остальные взяты на карандаш. Как правило, за день поступает более десятка обращений. 11 апреля, правда, ажиотаж немного спал из-за праздничных хлопот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Мальцев, заместитель председателя Добрушского районного исполнительного комитета:

Сегодня хозяйки суетятся, мужья им помогают. Идут приготовления в святому дню — Пасхе. Поэтому звонков немного. Позвонила женщина интересовалась, как будет идти транспорт к церкви на Пасху и на Радуницу. Эта схема уже отработана годами, поэтому все граждане будут обеспечены пассажирским транспортом.