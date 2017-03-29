Во время визита Александра Лукашенко планируется открытие комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане

Новости Беларуси. 29 марта начинается официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Программа насыщена мероприятиями и встречами. Глава государства проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Вопросы сотрудничества обсудят в формате «один на один» и в расширенном составе.

Планируется также, что лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. А 31 марта главы государств в торжественной обстановке