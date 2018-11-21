Владимир Макей: в интересах Беларуси и России – обеспечить наращивание взаимовыгодных торговых отношений

Новости Беларуси. В Минске проходит совместное заседание коллегий Министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске проходит совместное заседание коллегий Министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общих интересах наших государств – закрепить позитивные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание взаимовыгодных торговых отношений. Это подчеркнул глава белорусской дипломатии Владимир Макей.
Сегодня Минск и Москва сотрудничают в политике, экономике, в сферах безопасности, энергетики. Контакты поддерживаются на высшем и высоком уровнях. Взаимодействие налажено также в интеграционных объединениях.