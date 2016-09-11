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Владимир Божко: приятно видеть уютную обстановку, доброжелательность на участках

11 сентября 2016 05:30
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Новости Беларуси. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Среди них более 32 тысяч национальных и более 800 международных наблюдателей. Они уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые многочисленные миссии направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека – более 300 делегатов в каждой. Среди аккредитованных наблюдателей представители Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, дипломатического корпуса, а также эксперты избирательных органов иностранных государств. Наблюдатели отмечают, что выборы проходят прозрачно и справедливо.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ:
Было очень приятно видеть эту уютную обстановку, доброжелательность на участках. Для белорусов это абсолютно характерно. И дай бог, чтобы выборы прошли с большим участием избирателей, потому что вы сейчас в стране голосуете за свое будущее, а это очень важно.

# Выборы-2019 # Владимир Божко

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