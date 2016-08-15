Владимир Андрейченко встретился с специальным координатором ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь сделает все необходимое для проведения на достойном уровне летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в июле 2017 года в Минске. Об этом Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко сообщил прибывшему в нашу страну специальному координатору ОБСЕ на парламентских выборах. В ходе встречи Кент Харстед заметил, что в нашей стране уже не впервые – в 2015 году он работал во время мониторинга президентских выборов, что дает возможность сравнения.

Андрейченко, в свою очередь, проинформировал собеседника о ходе парламентской кампании и ряде процедурных изменений, внесенных в порядок проведения выборов, следуя рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ по итогам прошлогодних наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кент Харстед, специальный координатор ОБСЕ на парламентских выборах в Республике Беларусь, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Приезжать в вашу страну всегда в удовольствие. Мы ощущаем, что нас здесь ждут и создадут условия для комфортной работы. В прошлом году я находился в Беларуси в роли координатора, наблюдая за президентскими выборами, поэтому не голословно могу сказать, что сотрудничество было очень хорошим. Что же касается парламентских выборов, надеюсь, что я оправдаю ожидания от проведения нынешней миссии.

Ожидается, что мониторинговая миссия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе от 70 до 100 человек прибудет в Беларусь за несколько дней до выборов. На сегодня Центризбирком аккредитовал двух наблюдателей от этой международной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.